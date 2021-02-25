快訊

新北衛生局女員工墜樓亡性侵疑雲 前執行長檢方處分不起訴

評／辭職治百病？離開不是逃兵，是換方法改變體制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海：2025年新能源汽車年產量超過120萬輛

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為去年10月19日在上海市外高橋港區，準備出口至歐洲的特斯拉Model 3。新華社
圖為去年10月19日在上海市外高橋港區，準備出口至歐洲的特斯拉Model 3。新華社

上海市加快新能源汽車產業發展實施計畫（2021-2025年）25日出爐，計畫提出，到2025年，上海本地新能源汽車年產量超過120萬輛，新能源汽車產值突破人民幣3,500億元（約新台幣1.5兆元），占全市汽車製造業產值35%以上。

中新經緯報導，這也是繼海南之後，又一城市發文明確加快新能源汽車產業發展。

2025年上海市新能源汽車產業發展目標中提及，本地新能源汽車年產量超過120萬輛，新能源汽車產值突破人民幣3,500億元，占全市汽車製造業產值35%以上。動力電池等關鍵零組件研發製造達到國際領先水準。

此外，該計畫提出個人新增購置車輛中純電動汽車占比超過50%。公共汽車、計程車、黨政機關公務車輛、中心城區載貨汽車、郵政用車全面使用新能源汽車，國有企事業單位公務車輛、環衛車輛新能源汽車占比超過80%，網約計程車新能源汽車占比超過50%。燃料電池汽車應用總量突破1萬輛。

值得注意的是，提出支持上汽集團發展新能源汽車，至2025年，自主品牌乘用車新能源車型銷售占比超過30%，集團新能源汽車銷售占比超過20%，實現核心技術自主可控，綜合實力大陸國內領先。並鼓勵國內外技術領先、實力雄厚的企業在上海投資建設整車製造、研發項目。

此外，還要打造若干銷售規模達人民幣百億級的零組件「獨角獸」企業，加大新能源汽車關鍵零組件領域精準招商力度，支持上海市企業積極開展大陸國內外併購，實現產業鏈補強，

在充換電技術設施規模方面，計畫提出建成並投入使用各類加氫站超過70座，實現重點應用區域全覆蓋。

在新能源汽車專用牌照方面，計畫提出自2023年起，對消費者購買插電式混合動力汽車不再發放專用牌照額度。

該計畫還提出，新能源汽車領域相關企業，在臨港新片區內從事積體電路、人工智慧關鍵領域核心環節相關產品（技術）業務，並開展實質性生產或研發活動，自設立之日起5年內減按15%的稅率徵收企業所得稅。並對燃料電池汽車運行、關鍵零組件應用、加氫站建設及營運等給予補貼。

延伸閱讀

年薪220萬「事少、產業舒適圈」網看地點秒勸退：待不了一年

大陸5G連接數 估2025年超過8億

陸5G投資逾2600億 基地台占全球7成

新能源汽車銷量 連7月創新高

相關新聞

大陸車用業晶片短缺 恐持續長達10年

全球汽車晶片供不應求，讓汽車產銷大國的中國大陸感受深刻。中國汽車芯片產業創新戰略聯盟指出，大陸車用晶片進口率超過90％。...

上海：2025年新能源汽車年產量超過120萬輛

上海市加快新能源汽車產業發展實施計畫（2021-2025年）25日出爐，計畫提出，到2025年，上海本地新能源汽車年產量...

大陸推數位貨幣 探索跨境結算

大陸展現推動「數位貨幣」（大陸稱「數字貨幣」）的強烈企圖心。中國人民銀行（大陸央行）宣布，中國人民銀行數字貨幣研究所聯合...

粵提2磁浮通道 有利3大區快速互通

廣東省自然資源廳日前發布「廣東省國土空間規畫（2020—2035年）」公眾版，首次明確提出兩大磁浮高速通道的構想。中山大...

電商行業 陸商務部加強管理

大陸商務部副部長錢克明24日表示，將加強電商的行業管理，一方面做好正面引導，加強電商的誠信體系建設，推動電商企業開展誠信...

陸5G投資逾2600億 基地台占全球7成

大陸工業和信息化部副部長劉烈宏23日在2021年世界移動通信大會（上海）上表示，中國基礎電信企業5G網絡建設累計投資已超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。