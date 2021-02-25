大陸車用業晶片短缺 恐持續長達10年

全球汽車晶片供不應求，讓汽車產銷大國的中國大陸感受深刻。中國汽車芯片產業創新戰略聯盟指出，大陸車用晶片進口率超過90％。中國新能源汽車技術創新中心總經理原誠寅更指出，中國汽車晶片短缺可能會持續長達10年之久。

根據最新一期《中國新聞周刊》報導，近年來，隨著汽車電動化、智能化、網聯化程度不斷提高，晶片在汽車中已有廣泛應用。

受新冠肺炎疫情影響，去年上半年全球車市陷入低谷，車廠紛紛大幅削減對汽車晶片的訂單。但2020年下半年，全球汽車市場穩步復甦，尤其是中國車市快速復甦，迅速推動晶片需求大幅增長。

此外，今年初的極端天氣和自然災害則進一步加劇了晶片危機。

2月13日，日本福島附近海域發生強震，全球車載晶片市占排名第三位的日本瑞薩電子暫停當地生產線。2月16日，美國德州遭遇暴風雪造成電力供應緊張，導致三星電子、恩智浦和英飛凌等晶片大廠的工廠停工。

《中國新聞周刊》指出，在這一輪汽車晶片短缺危機中，中國作為全球最大新車產銷量市場，暴露出長期以來車用晶片對外依賴嚴重，「卡脖子」問題進一步凸顯。

中國汽車芯片產業創新戰略聯盟的數據顯示，2019年中國自主汽車晶片產業規模僅占全球的4.5％，大陸車用晶片自研率僅約10％，車用晶片進口率超過90％，大陸汽車晶片市場基本被國外企業壟斷。

《中國新聞周刊》表示，為提升關鍵汽車晶片自主供給能力，去年9月，大陸科技部、工信部、新能源汽車技術創新中心聯合70多家企事業單位，共同成立「中國汽車芯片產業創新戰略聯盟」，努力實現大陸汽車晶片產業的自主安全可控和全面快速發展。

大陸國務院辦公廳去年11月發布《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》也明確提出，將著力推動車控操作系統及計算平台、車規級晶片等自動駕駛技術和裝備研製。

報導稱，不少大陸車廠目前都積極布局汽車晶片。中國唯一擁有車規級智能晶片前裝量產能力的科技廠「地平線」，近期完成的C3輪融資就有多家汽車產業鏈上下游企業參與，包括比亞迪、長城汽車、長江汽車電子、東風資產等。

此外，上汽、通用、五菱等車廠也紛紛宣布，將全面推進整車晶片的國產化工作。

中國汽車工業協會副總工程師許海東表示，目前全球性的汽車晶片短缺，至少要到第3季或第4季才能緩解。但從當前技術水平來看，大陸汽車晶片要實現國產替代，可能還要等到三至五年以後。