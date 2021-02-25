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陸蘇寧易購臨時停牌 傳江蘇國資接盤

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
蘇寧易購擬籌畫控制權變更事項，該公司股票25日開市起臨時停牌。（圖／取自大陸自媒體）
蘇寧易購擬籌畫控制權變更事項，該公司股票25日開市起臨時停牌。（圖／取自大陸自媒體）

深圳證券交易所25日公告，大陸電商零售和地產開發企業蘇寧易購擬籌畫控制權變更事項，該公司股票25日開盤起臨時停牌，待披露相關公告後復牌。有傳言指出，蘇寧易購可能考慮出售上市公司19.99%的全部或部分股權。

21世紀經濟報導指出，市場有傳言稱，蘇寧易購可能考慮出售上市公司19.99%的全部或部分股權，交易對手方可能是來自江蘇國企等組成的財團，目前正在討論的估值範圍大約在人民幣80到100億元。

上述傳言指出，該財團包括江蘇省國信集團有限公司、江蘇交通控股有限公司、江蘇省農墾集團有限公司和南京新工投資集團有限責任公司。

不過，江蘇交通控股有限公司對此表示，「不清楚這件事」。江蘇國信相關人士也表示，對於控股股東江蘇省國信集團層面的事，不了解情況。

路透報導，蘇寧控股集團股權曾全部質押給淘寶。去年12月，大陸國家企業信用信息公示系統資料顯示，蘇寧控股股東張近東、張康陽及南京潤賢企業管理中心（有限合夥）已將公司全部股權出質給淘寶（中國）軟件有限公司，三人出質股權數額共計人民幣10億元，與蘇寧控股集團的註冊資本金額等同，股權出質登記日期為去年12月4日。

而張近東為蘇寧控股集團創辦人和董事長，也是蘇寧電器集團和上市公司蘇寧易購的主要股東。

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