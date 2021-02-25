聽新聞
test
0:00 / 0:00

前本土會師所一哥瀕臨倒閉

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸瑞華會計師事務所近日發布公告，事務所年審客戶僅剩一家，註冊會計師流失殆盡，各個分所陸續註銷。外界預估，瀕臨倒閉的瑞華恐將進行財務清算、註銷。

一度與全球四大會計師事務所相提並論的瑞華會計事務所，在2019年因為康得新公司爆發巨額財務造假案後，出具該公司審計報告的瑞華會計師事務所首當其衝，與瑞華解約的上市公司如滾雪球般越滾越大，終於走上不歸路。

界面新聞報導，中瑞岳華和國富浩華於2013年4月聯合成立瑞華會計師事務所，是第一批被授予A+H股企業審計資格、第一批完成特殊普通合夥轉制的機構。據中注協統計，瑞華事務所業務收入和人才規模在大陸市場數一數二，僅次於第一名的普華永道（PwC），是大陸內資第一所。

但在2019年康得新爆發巨額財務造假案，據大陸證監會通報，康得新涉嫌在2015年至2018年期間，以虛構銷售業務等方式虛增營業收入，並通過虛構採購、生產、研發費用、產品運輸費用等方式虛增營業成本、研發費用和銷售費用，共虛增利潤總額達人民幣119億元。

受到康得新案影響 ，瑞華事務所因出具的審計報告存在虛假記載，被監管處罰。而與瑞華解約的上市公司大增。

上市公司 人民幣

延伸閱讀

勤業眾信改選總裁 科技長柯志賢脫穎而出

創新板轉上市 須重新IPO

演講費可能比部長薪水還多！ 米努勤講一場200萬元進帳

沒同事緣不想幹！男子出奧步拚資遣 慘被法院打臉

相關新聞

港調升股票印花稅 港股暴跌

港府公布新預算案，其重點放在「穩經濟、紓民困」。其中作為穩經濟、擴財源的一項安排，是提高股票交易印花稅稅率，港府首度調高...

香港推4,300億紓困案

香港財政司長陳茂波24日公布新年度預算案，叫響轟轟烈烈的港幣1,200億元（約新台幣4,320億元）紓困措施，核心內容有...

大陸今年最低工資 漲了

江西、黑龍江、陝西等多個省市近日宣布調漲2021年最低工資標準，漲幅約8%至10%不等，去年受新冠疫情衝擊凍漲的最低工資...

大陸5G連接數 估2025年超過8億

GSMA（全球移動通信系統協會）在此間舉辦的2021年世界移動通信大會（上海）上發布報告稱，中國大陸繼續維持全球5G技術...

大陸推數位貨幣 探索跨境結算

大陸展現推動「數位貨幣」（大陸稱「數字貨幣」）的強烈企圖心。中國人民銀行（大陸央行）宣布，中國人民銀行數字貨幣研究所聯合...

粵提2磁浮通道 有利3大區快速互通

廣東省自然資源廳日前發布「廣東省國土空間規畫（2020—2035年）」公眾版，首次明確提出兩大磁浮高速通道的構想。中山大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。