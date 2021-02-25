前本土會師所一哥瀕臨倒閉

大陸瑞華會計師事務所近日發布公告，事務所年審客戶僅剩一家，註冊會計師流失殆盡，各個分所陸續註銷。外界預估，瀕臨倒閉的瑞華恐將進行財務清算、註銷。

一度與全球四大會計師事務所相提並論的瑞華會計事務所，在2019年因為康得新公司爆發巨額財務造假案後，出具該公司審計報告的瑞華會計師事務所首當其衝，與瑞華解約的上市公司如滾雪球般越滾越大，終於走上不歸路。

界面新聞報導，中瑞岳華和國富浩華於2013年4月聯合成立瑞華會計師事務所，是第一批被授予A+H股企業審計資格、第一批完成特殊普通合夥轉制的機構。據中注協統計，瑞華事務所業務收入和人才規模在大陸市場數一數二，僅次於第一名的普華永道（PwC），是大陸內資第一所。

但在2019年康得新爆發巨額財務造假案，據大陸證監會通報，康得新涉嫌在2015年至2018年期間，以虛構銷售業務等方式虛增營業收入，並通過虛構採購、生產、研發費用、產品運輸費用等方式虛增營業成本、研發費用和銷售費用，共虛增利潤總額達人民幣119億元。

受到康得新案影響 ，瑞華事務所因出具的審計報告存在虛假記載，被監管處罰。而與瑞華解約的上市公司大增。