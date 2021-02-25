聽新聞
test
0:00 / 0:00

加入CPTPP 已展開接觸

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸想申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的態勢逐漸明朗，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文昨（24）日表示，商務部已經與CPTPP 11個成員中的一些成員進行非正式接觸。

澎湃新聞報導，王受文在當天舉行的新聞發布會上指出，目前商務部在做兩方面的工作，一是在內部對CPTPP的所有條款進行評估、研究和深入的分析。

二是對外方面，已經和CPTPP的11個成員中的一些成員進行非正式接觸，也計畫和其他成員再進行非正式接觸，就涉及到的問題進行技術層面的溝通和交流，以便對相關的協定內容有更準確的瞭解和把握。

中新社報導，自去年區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署以來，中國大陸多次明確將積極考慮加入CPTPP，中共中央經濟工作會議也提出，要積極考慮加入CPTPP。

延伸閱讀

大陸商務部：已與一些CPTPP成員非正式接觸

中國商務部：已與CPTPP部分成員非正式接觸

經濟日報社論／英國申請加入CPTPP的啟示

陸：加強與CPTPP各成員技術交流

相關新聞

港調升股票印花稅 港股暴跌

港府公布新預算案，其重點放在「穩經濟、紓民困」。其中作為穩經濟、擴財源的一項安排，是提高股票交易印花稅稅率，港府首度調高...

香港推4,300億紓困案

香港財政司長陳茂波24日公布新年度預算案，叫響轟轟烈烈的港幣1,200億元（約新台幣4,320億元）紓困措施，核心內容有...

大陸今年最低工資 漲了

江西、黑龍江、陝西等多個省市近日宣布調漲2021年最低工資標準，漲幅約8%至10%不等，去年受新冠疫情衝擊凍漲的最低工資...

大陸5G連接數 估2025年超過8億

GSMA（全球移動通信系統協會）在此間舉辦的2021年世界移動通信大會（上海）上發布報告稱，中國大陸繼續維持全球5G技術...

大陸推數位貨幣 探索跨境結算

大陸展現推動「數位貨幣」（大陸稱「數字貨幣」）的強烈企圖心。中國人民銀行（大陸央行）宣布，中國人民銀行數字貨幣研究所聯合...

粵提2磁浮通道 有利3大區快速互通

廣東省自然資源廳日前發布「廣東省國土空間規畫（2020—2035年）」公眾版，首次明確提出兩大磁浮高速通道的構想。中山大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。