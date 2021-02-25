加入CPTPP 已展開接觸

大陸想申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的態勢逐漸明朗，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文昨（24）日表示，商務部已經與CPTPP 11個成員中的一些成員進行非正式接觸。

澎湃新聞報導，王受文在當天舉行的新聞發布會上指出，目前商務部在做兩方面的工作，一是在內部對CPTPP的所有條款進行評估、研究和深入的分析。

二是對外方面，已經和CPTPP的11個成員中的一些成員進行非正式接觸，也計畫和其他成員再進行非正式接觸，就涉及到的問題進行技術層面的溝通和交流，以便對相關的協定內容有更準確的瞭解和把握。

中新社報導，自去年區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署以來，中國大陸多次明確將積極考慮加入CPTPP，中共中央經濟工作會議也提出，要積極考慮加入CPTPP。