香港推4,300億紓困案

香港財政司長陳茂波24日公布新年度預算案，叫響轟轟烈烈的港幣1,200億元（約新台幣4,320億元）紓困措施，核心內容有三項首度提出，即堅持不派現金而首度派發電子消費券、首度預留港幣80億元（約新台幣288億元）巨款用於國安、首度大漲股票印花稅，措施有的受關注有的立刻引起反彈。

陳茂波24日在香港立法會公布新預算案，除了預言今年香港經濟成長率介於3.5%至5.5%，他認為，香港將出港幣千億元的財政赤字及結束15年來盈餘後將連年赤字，其重點內容是推出逾港幣1,200億元的逆周期措施，用以穩經濟，紓民困 。

香港新預算案以紓民困為重點內容，但具體紓困措施縮水，如寬免薪俸稅及個人入息課稅，上限減半至港幣1萬元（約新台幣3.6萬元）；不會推出失業援助金，改以貸款形式援助失業人士；最引人注意的是決定不再派發紓困現金，而改為首度分期派發消費券。

按預算案後的解說，電子消費券派發給合資格成年香港永久居民和新到港人士，每人港幣5,000元（約新台幣1.8萬元）並分五個月派發，只限在香港使用。預計720萬人分得港幣360億元（約新台幣1,296億元）。

香港社區組織協會安排一批基層市民收看新財政預算案公布，與會基層市民紛紛指紓困措施對其幫助有限，反而負擔加重。香港建制派政黨事前要求派發現金，現在不提此議，只說紓困措施對失業人士幫助不大；代表工商界的政黨歡迎消費券措施認定對大商家有幫助；代表中產和專業人士的政黨則指預算案拿中產階級開刀；民主派人士指官員抗疫無能，應主動減工資，將錢用在市民身上。

陳茂波的預算案結語稱，「結無論綁得多緊，總有解開的方法」，引起不同的猜測。他稱是因過去一段時間撰寫財政預算案，與大家經歷約兩年，當中有不少困難，這是其編制財政預算案時的心路歷程及個人體會。