華為手機升級鴻蒙 市場機構示警

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導
華為新款折疊手機Mate X2仍然採用麒麟9000晶片。（法新社）
華為新款折疊手機Mate X2仍然採用麒麟9000晶片。（法新社）

在晶片斷供困局下，華為22日發布新款折疊手機Mate X2，同時宣布今年4月起，各款旗艦手機將陸續升級HarmonyOS（鴻蒙OS）操作系統，Mate X2將首批升級，宣告華為手機正式邁入「鴻蒙時代」。但市場機構IDC警告，華為若在意海外市場，那麼如何再次取得Google服務，對它來說相當重要。

香港經濟日報報導，IDC設備研究副總裁Bryan Ma表示，雖然華為已推出HMS（華為行動服務）和HarmonyOS，作為GMS（Google行動服務）和Android的替代品，但在國際市場上，它的手機銷售可能會面臨挑戰，「若華為想成功在海外銷售手機，其手機就需要搭載適合的App（如GMS），而這些App不太可能登陸鴻蒙。」

儘管華為可以繼續在大陸本土市場發展，而且不必擔心鴻蒙系統會不被接受，但仍然要處理更大的問題：公司能否盡快取得手機製造所需的晶片。

Canalys分析師Nicole Peng也認為，華為在HMS能否被GMS的重度用戶接受方面，仍存在挑戰。

受先進晶片缺貨影響，華為從去年以來發布的旗艦款手機，長期處於「暫時沒貨」的狀態，連最新款的Mate X2也一樣，官方通路幾乎買不到，第三方則是一直加價，仍面臨「一機難求」。華為在發布會上承認，因為美國制裁，造成華為手機銷量下滑，對華為經營也造成相當的困難。

市場機構Gartner先前公布2020年10大晶片買家數據，被裁制的華為仍險守第3位，但是採購額大跌超過20%，正與蘋果、三星拉開差距。

因此華為手機的未來還是要看中美關係能否緩和。目前中美關係比川普時期緩和，預期未來1至2年內美國解除對華為的制裁是可能的，屆時華為或許將有機會捲土重來。

鴻蒙系統 香港

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