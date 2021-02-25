陸5G投資逾2600億 基地台占全球7成

大陸工業和信息化部副部長劉烈宏23日在2021年世界移動通信大會（上海）上表示，中國基礎電信企業5G網絡建設累計投資已超過2600億元（人民幣，下同）。

中新社報導，由GSMA（全球移動通信系統協會）主辦的2021年世界移動通信大會（上海）開幕。2020年，該大會因疫情暫時停辦。時隔一年後，大會首次以線上、線下結合的方式舉行。

劉烈宏表示，中國大陸累計建成5G基站超過71.8萬個，約占全球的70%，獨立組網模式的5G網絡已覆蓋全大陸所有地市，5G終端連接數超過2億。另外，大陸加快5G網絡建設，基礎電信企業累計投資超過2600億元。礦山、醫療、港口、製造等垂直行業的5G應用模式也逐漸清晰，並開始規模化複製推廣。今後將培育一批5G應用集成方案提供商，加快能源、醫療、交通、製造、文旅等重點領域5G應用落地。

劉烈宏還表示，中國大陸將繼續秉承開放、合作、共贏的理念，持續推進5G技術、標準、建設、應用、安全等多方面的合作交流，共同推動數字經濟繁榮發展。

2021年世界移動通信大會（上海）議程關注數字生態系統如何支持全球經濟復甦，如何改變人們的生活。來自中國移動、中國電信、中國聯通、華為、中興通訊、聯想、諾基亞、Verizon等企業的多位行業領袖以現場或視訊方式發表演講，上海諾基亞貝爾、高通、三星等200多家企業代表參加了開幕式。