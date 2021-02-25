大陸5G連接數 估2025年超過8億

GSMA（全球移動通信系統協會）在此間舉辦的2021年世界移動通信大會（上海）上發布報告稱，中國大陸繼續維持全球5G技術領先市場之一的地位。

新華社報導，這份最新報告預計，到2025年，中國大陸5G連接數將超過8億，為個人消費者和更廣泛的經濟體提供一系列的產品和服務。5G相關投資將有助於全球經濟克服新冠肺炎疫情的影響，啟動後疫情時代的經濟復甦。

由GSMA主辦的2021年世界移動通信大會（上海）（2021 MWC上海）23日至25日在上海舉辦，這是GSMA MWC系列展會在新冠肺炎疫情發生後全球範圍內的首個線下展會。大會以「和合共生」為主題，關注數字生態系統如何支持全球經濟復甦，如何改變人們的生活。

大陸工業和信息化部副部長劉烈宏在大會開幕式上表示，大陸工信部將一如既往地堅持共商、共建、共享原則，與各方互惠合作，推動移動通信技術產業發展邁向新台階。對此，劉烈宏提出三點倡議：一是協同構建共生共贏的產業生態，二是協同培育蓬勃發展的融合應用，三是協同維護公平健康的合作環境。

GSMA Ltd首席執行官洪曜莊說，隨著5G網絡投資和部署，以及消費者和企業對5G持續高漲的熱情，大陸的移動產業已與各垂直行業緊密合作，嘗試新的商業模式，發掘各種日常挑戰的解決之道。中國大陸的移動運營商根據5G在現實生活中的影響不斷積累寶貴經驗和最佳實踐，這些經驗和實踐將惠及全球各行各業。

GSMA研究稱，到2030年，5G升級每年對全球經濟的貢獻將超過6000億美元。GSMA會長葛瑞德說：「我們已經在計畫今年夏天MWC巴塞羅那的回歸。MWC上海的良好勢頭將延續到巴塞羅那盛會，標誌著我們這個行業繼續開拓向前。」