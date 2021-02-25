電商行業 陸商務部加強管理

聯合報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸商務部副部長錢克明24日表示，將加強電商的行業管理，一方面做好正面引導，加強電商的誠信體系建設，推動電商企業開展誠信承諾，建立誠信檔案，推動行業自律。另一方面要加強剛性的約束。

澎湃新聞報導，錢克明在大陸國新辦記者會中透露，商務部正在抓緊編制電子商務「十四五」發展規劃。他表示，網路購物已成大陸居民消費的重要管道，去年實物商品網上零售額占社消零總額的比重接近四分之一。

錢克明稱，商務部今年將重點開展以下幾方面的工作：一是做好頂層設計。目前正在抓緊編制電子商務「十四五」發展規劃，提出「十四五」時期電子商務高品質發展的一系列目標、主要任務和保障措施。

二是將積極發展新型消費，加快培育直播電商、生鮮電商等新業態和新模式，積極打造「雙品網購節」等消費升級平台，豐富網上消費內容與場景。

此外，還要深入發展農村電商，推動實施「數商興農」，發展農村電商的新基建，擴大電商進農村的覆蓋面，助力農民增收。

商務部稱，還要大力發展跨境電商，擴大跨境電商零售進口試點，拓展「絲路電商」的朋友圈，深化與一帶一路夥伴國電子商務的交流與合作。

錢克明強調，隨著大陸電子商務的快速發展，不正當競爭、涉嫌壟斷等問題也引起廣泛關注。將加強電商的行業管理，加強電商的誠信體系建設，推動電商企業開展誠信承諾，建立誠信檔案，推動行業自律。

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