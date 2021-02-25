粵提2磁浮通道 有利3大區快速互通

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣東省自然資源廳日前發布「廣東省國土空間規畫（2020—2035年）」公眾版，首次明確提出兩大磁浮高速通道的構想。中山大學粵港澳發展研究院穗港澳區域發展研究所所長張光南23日認為，此舉有利於加強京津冀、長三角、大灣區區域間生產要素快速流動。

中新社報導，上述規畫在交通基礎設施方面，提出將預留6大重要交通廊道，包括京港澳高速磁浮、滬（深）廣高速懸浮、北部生態發展區快速鐵路、粵北至沿海經濟帶快速鐵路、瓊州海峽通道以及粵東至粵西沿海高鐵。

此次廣東提出預留建設滬（深）廣高速磁懸浮通道，若實際建成，廣州至上海、廣州至北京的用時比現有高鐵要節省超一半。

此前，中國大陸磁浮在上海、長沙等地實現了短距離試點商用，廣東此次將高速磁浮列入規畫，且是遠距離運輸，有專家認為，此舉標誌著中國大陸高速磁懸浮列車技術逐步成熟，並具有規模化建設和商用的闊前景。

張光南認為，高速磁浮列車把兩地時空距離快速拉近，對於促進城市群之間互聯互通的作用明顯，「廣東提出兩大磁浮高速通道的構想，有利於粵東西北地區更好地對接融入粵港澳大灣區，推進泛珠三角地區基礎設施的互聯互通，加強京津冀、長三角、大灣區區域間人流、物流、信息流等生產要素快速流動」。

實際上，早在2001年，上海就開始建造磁浮列車項目，並在2003年通車。張光南認為，磁浮列車在中國大陸一些城市已經有比較好的運行基礎和運營經驗，如果未來要大規模應用，還需要完善配套政策和創新機制，跟上磁浮技術發展和應用的步伐。

此外，為打造集約高效的城鎮空間，規畫還提出建設品質一流的珠三角世界級城市群，建設以廣州、深圳為雙核心的兩大國際化都市圈及協同發展的珠江口西岸都市圈；建設以珠三角世界級城市群為核心，汕（頭）潮（州）揭（陽）、湛（江）茂（名）都市圈為兩翼的中國大陸南海岸大都市帶，縮小區經濟差距。

磁浮列車 廣東

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