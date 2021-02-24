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逆勢增長 大陸去年為全球最大外資流入國

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
2020年大陸利用外資逆勢增長，總額人民幣9,999.8億元，增6.2%，新設外資企業3.9萬家，成為全球最大外資流入國。中新社
2020年大陸利用外資逆勢增長，總額人民幣9,999.8億元，增6.2%，新設外資企業3.9萬家，成為全球最大外資流入國。中新社

央視報導，大陸國務院今（24）日表示，2020年大陸利用外資逆勢增長，總額人民幣9,999.8億元，增6.2%，新設外資企業3.9萬家，成為全球最大外資流入國。

大陸官方稱，2020年大陸利用外資實現引資總量、增長幅度、全球占比，三項提升。其中，高技術產業利用外資年增11.4%。

從項目來看，新設或增資合約外資1億美元以上大項目938個，數量增12.5%，BMW、戴姆勒、西門子等一批龍頭企業在華增資擴產。

從區域來看，2020年東部地區實際利用外資總額增8.9%，占比達88.4%。自貿試驗區實際利用外資總額人民幣1,790億元，新設外資企業6,472家，占全大陸比重提升至16.8%和17.9%。

外資 人民幣 自貿試驗區

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