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大陸商務部：今年外貿形勢嚴竣複雜 形勢不明朗
中國大陸商務部部長王文濤24日在國新辦記者會上表示，今年中國大陸外貿形勢嚴竣複雜，疫情仍在起伏、形勢不明朗；供應鏈產業鏈影響穩定的因素仍在發展，將保持政策穩定性和連續性，面對新情況及時調整政策，堅決穩住外貿盤。
王文濤稱，堅決穩住外貿外資基本盤仍然是今年的目標，將重點實施優進優出計畫、貿易產業融合計畫和貿易暢通計畫。
他又指出，期待與美方共同努力，按照中美兩國元首的通話精神，加強溝通，增進了解，聚焦合作，管控分歧，推動雙邊經貿關係重回合作軌道。
王文濤稱，中方始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方利益深度融合，合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。去年受疫情影響下，中美貿易在困境中逆勢上行，雙方的貿易投資合作為各自經濟恢復作出積極貢獻，充分說明經貿合作是兩國關係積極推動的力量。
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