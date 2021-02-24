大陸證券業去年大賺6930億年增近3成 127家券商盈利

中國大陸證券業協會最新數據顯示，去年大陸證券業業績保持增長，實現淨利潤人民幣1,575億元（約新台幣6930億），較上年增長28%，127家大陸證券公司實現盈利。截至去年底，證券行業總資產為人民幣8.9兆，淨資產為人民幣2.31兆元，較上年分別增長22.5%和14%。

界面新聞報導，44家大陸券商發布的去年業績快報、業績預增公告或未經審計的母公司財務報表指出，其中中信證券、國泰君安和廣發證券淨利潤突破人民幣100億元，分別為人民幣149億元、人民幣111億元和人民幣100.4億元，暫居行業前三名，而中信建投淨利潤達人民幣95.1億元，距離百億近咫尺之遙。

值得注意的是，中信證券淨利潤占行業總利潤比重為9.5%，大陸券商「老大哥」稱號可說是實至名歸，上述4家券商淨利潤總和達人民幣465.5億元，占行業總利潤的比重為29.5%，接近3成。

中國證券報報導，萬聯證券分析師胡江表示，從中長期來看，以註冊制改革為引領的大陸資本市場全面深化改革繼續優化市場投融資生態，在投融資兩端進一步打開大陸券商成長空間，驅動券商高質量發展。

除此之外，數據顯示，去年大陸證券業服務實體經濟透過股票IPO、再融資分別募集人民幣5,260億、7,315億元，較上年增加75%和42%；透過債券融資人民幣13.54兆元，較上年增加28.02%，服務實體經濟取得明顯成效。

即使新冠疫情爆發，去年大陸65家證券公司助力大陸22個省分的142家發行人完成融資人民幣1,651億元。

去年，大陸證券業實現代理買賣證券業務淨收入人民幣1,161億元，較上年增長47%；去年底，證券行業淨資本人民幣1.82兆，其中核心淨資本1.6兆元。

大陸證券業協會副會長孟宥慈指出，今年大陸資本市場改革發展重點任務，是要保持複雜環境下資本市場穩健發展勢頭，證券行業應進一步提高對防控金融風險重要性的認識，在築牢風控防線的基礎上推動公司業務的發展。