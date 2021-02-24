邱太三上任 陳冲建言「要務實 也要務虛」

陸委會主委邱太三就職時提出後疫情時代勢必恢復兩岸交流的務實說，據報導邱太三表示希望從非政治的層面，例如經濟、社會、文化的交流來提升累積彼此的互信，並多次提及「務實」兩字。新世代金融基金會今天表示，「要務實，也要務虛」，務實前經過一段不受傳統窠臼拘束的務虛，或許反而比較務實。

前閣揆、新世代金融基金會董事長陳冲表示，陸委會全名大陸事務委員會，對大陸事務自然熟悉，想必知道大陸各機關、企業，為突破困境，流行開「務虛會」。啥是務虛？恰與務實相對，且兩者可相輔相成。

陳冲分析，務虛與務實是一體的兩面，務虛指的是形成決策的過程，在決策前發揮想像力，預設各種情境走勢，就其可能發展、可行具體作為，集合式腦力激盪，預為分析研究，以掌握依循情境發展變化，擬出各種不同情境的決策。實現決策才是務實，没有決策內容的務實是空談，務實前經過一段不受傳統窠臼拘束的務虛，或許反而比較務實。

陳冲指出，在美國川普政府時期，兩岸關係陷入僵局，美中台三角關係靠陸委會單方的務實，不足以化解。或許要先務虛或務虛務實並行，在務虛過程調整務實，兩岸對話才會有進展。

陳冲表示，務虛過程在幫助我們能隨時把握情境的發展，創造機會，預設下一階段事實，才能務實推動決策事項。可以借鏡過去ECFA（兩岸經濟合作架構協議）及兩岸金融MOU（備忘錄）突破僵局現狀的經驗。