陸商務部：將加強電商行業管理

大陸商務部副部長錢克明24日表示，商務部將加強電商的行業管理，一方面做好正面引導，加強電商的誠信體系建設，推動電商企業開展誠信承諾，建立誠信檔案，推動行業自律。另一方面要加強剛性的約束。

澎湃新聞報導，錢克明在國新辦記者會中透露，商務部正在抓緊編制電子商務「十四五」發展規劃。

錢克明表示，網路購物已經成為居民消費的重要管道，去年實物商品網上零售額占社消零總額的比重接近四分之一。新冠疫情發生以來，電子商務在抗疫保供、復工復產和消費回補等方面作用凸顯，成為社會經濟發展的穩定器。

錢克明稱，商務部作為電子商務行業主管部門，今年將重點開展以下幾方面的工作：一是做好頂層設計。目前正在抓緊編制電子商務十四五發展規劃，提出十四五時期電子商務高品質發展的一系列目標、主要任務和保障措施。

二是將積極發展新型消費，加快培育直播電商、生鮮電商等新業態和新模式，積極打造「雙品網購節」等消費升級平台，豐富網上消費內容與場景。

此外，還要深入發展農村電商，推動實施「數商興農」，發展農村電商的新基建，擴大電商進農村的覆蓋面，助力農民增收。

商務部稱，還要大力發展跨境電商，擴大跨境電商零售進口試點，拓展「絲路電商」的朋友圈，深化與一帶一路夥伴國電子商務的交流與合作，共用數位時代發展的新機遇。

不過錢克明也強調，隨著大陸電子商務的快速發展，不正當競爭、涉嫌壟斷等問題也引起廣泛關注。商務部將加強電商的行業管理，一方面做好正面引導，加強電商的誠信體系建設，推動電商企業開展誠信承諾，建立誠信檔案，推動行業自律。另一方面要加強剛性的約束。推動完善電子商務的法律規制，督導平台企業合規經營，防止資本的無序擴張。