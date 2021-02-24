A股三大指數集體走低 滬指失守3,600點

A股24日三大指數集體大幅走低，滬指失守3,600點關口。午後創業板指跌逾3%，上演牛年「五連跌」，成交額也已連續第五個交易日破人民幣兆元。

截至收盤，滬指跌1.99%，報收3,564點；深成指跌2.44%，報收14,870點；創業板指跌3.37%，報收3,007點。

盤面上，酒店、運輸設備、電腦設備、白色家電、汽車服務等類股領漲；玻璃製造、稀有金屬、醫療服務、飲料製造、化學纖維等類股跌幅居前。

國泰君安認為，市場節後的下跌屬於短期調整。近期指數的回檔主要受到市場風格切換影響，另外貨幣政策收緊預期也對市場風險偏好產生一定擾動。市場中期方向上，向上趨勢不變，滬指靠近3,500點是逢低布局區域。

東吳證券認為，目前市場開始進行自發的良性調整，前幾個交易日中小市值相關個股出現連續普漲後，也出現一定的回落，部分獲利盤開始撤離。在操作上，投資人可在控制倉位的前提下參與市場的熱點輪動，現階段可積極調倉換股，選擇年報預期較好且近期成交量充裕的品種進行操作。

安信證券認為，春季行情最具確定性的上漲機會已經過去，預計後市將重回震盪市。在短暫的再平衡後，預計成長邏輯較差的低估值品種難以延續漲勢，市場風格有望切換至當前景氣向好的順周期和疫情受損的服務業。

中信證券表示，隨著順周期類股看多情緒的釋放，以及新發基金在節後重新放量並打消投資人對資金淨流出的擔憂，此輪再平衡過程基本結束，市場會重回輪動慢漲的均衡狀態。