大陸汽車保養服務新創企業途虎養車計畫赴美IPO

知情人士指出，大陸汽車保養服務新創公司「途虎養車」考慮今年赴美進行首次公開發行（IPO）。途虎養車本月稍早進行的新一輪融資，籌得3至4億美元資金。

路透報導，途虎養車一名發言人表示，公司的融資行動仍在推進中，各項計畫仍存在不確定性，該名發言人補充，該公司目前資本金充足，沒有明確的上市計畫。

5名消息人士指出，投資銀行最近幾周一直在爭取這宗潛在的IPO交易；兩名消息人士則指出，該公司還未就IPO計畫做出最終決定。

途虎養車10年前在上海成立，已在官網、手機App、電話服務中心和第三方平台提供服務，透過線上線下的業務模式為消費者提供汽車維修和保養服務。

兩位消息人士表示，途虎養車在最新一輪融資中籌得3到4億美元資金，由公司現有主要投資人為騰訊和紅杉資本中國。途虎養車目前市值估計約達38億美元。