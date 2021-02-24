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港交所去年收入連續三年創新高 今年保持樂觀

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
香港交易所去年淨利高達港幣115億元。路透
香港交易所去年淨利高達港幣115億元。路透

香港交易所24日表示，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，公司在2020年仍然表現強勁，收入及其他收益和溢利連續第三年創新高。

路透報導，港交所代理集團行政總裁戴志堅在業績報告中表示，雖然2021年仍有許多不明朗因素，但隨著各種疫苗相繼面世、大陸經濟超預期的迅速復甦，加上全球對可持續發展的共同努力，我們仍然保持樂觀。

數據顯示，2020年度，港交所收入及其他收益為港幣191.9億元，年增18%；淨利年增23%至港幣115.05億元，基本每股盈利9.11元。港交所稱，2020年全年股息為每股港幣8.17元，創歷史新高。

香港特區政府財政司司長陳茂波發表的新一份財政預算案提及，為增加特區政府收入，計畫上調股票印花稅稅率，由目前買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。

預算案提及，目前不適宜調整利得稅及薪俸稅稅率，也不具備條件引入新稅項。特區政府會持續審視、適時調整，並就新稅項作研究及準備，適時開展討論，尋求共識。

港股午後開盤，恒指跌幅擴大至3%，香港交易所跌逾11%。

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