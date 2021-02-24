A股史上最大買回庫藏股 美的集團擬斥資逾600億

美的集團23日晚間發布公告，擬回購（買回庫藏股）不超過1億股且不低於5,000萬股，預計回購金額不超過人民幣140億元（約新台幣602億元）。值得注意的是，此一回購計畫成為A股史上最大回購案。

券商中國報導，近日A股市場陰霾沉重，機構抱團股更是集體下挫，讓不少投資人損失慘重。不過，家電大廠美的集團挺身而出，提出人民幣140億回購計畫。

上周三，美的集團股價大漲5%，盤中創人民幣108元的歷史新高，總市值一度超過7,600億元。隨後第二日（上周四），抱團股集體暴跌，美的集團大跌8%；在上周五微跌0.32%後，本周一美的集團再度暴跌7.7%。僅三個交易日，美的集團市值蒸發近人民幣1,200億。

23日晚間，美的集團宣布斥鉅資回購股份，超過中國平安，成為A股史上最大回購案。據了解，此次回購的股份將全部用於實施公司股權激勵計畫或員工持股計畫。

對於這次回購的目的，美的集團稱，基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，並結合公司經營情況、主營業務發展前景、公司財務狀況以及未來的盈利能力等基礎上，公司決定擬繼續以自有資金回購公司股份，以此進一步完善公司治理結構，構建創新的管理團隊持股的長期激勵與約束機制，確保公司長期經營目標的實現，推動全體股東的利益一致與收益共用，提升公司整體價值。

在此之前，A股回購之王是中國平安。2019年3月，中國平安拋出人民幣50億至100億元的回購方案，當時為A股最大回購案。2020年4月底，中國平安宣布完成回購計畫，累計耗資人民幣59.94億元。

按單筆回購金額來看，截至目前，A股市場中共有37筆已回購金額超過人民幣10億元。

值得注意的是，美的集團的老對手、格力電器半年前也拋出人民幣60億元的回購方案，也是用於公司股權激勵或員工持股計畫，截至今年1月底，已累計回購55.9億元。