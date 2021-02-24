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陸委會換主委是善意？國台辦：關鍵看政策與行動

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。中新社
大陸國台辦發言人馬曉光。中新社

陸委會新任主委邱太三23日上任，外界認為邱太三的立場較為溫和，此一人事安排是在向大陸釋出善意。大陸國台辦發言人馬曉光今天表示說，關鍵是看民進黨政府的政策和行動，「換湯不如換藥」。最終還是要看民進黨政府拿出什麼樣的兩岸政策，是否能回到「九二共識」的政治基礎上來，這才是關鍵。

馬曉光上午在例行記者會中說，台灣的人事調整大陸向來沒有評論。「常言道，換湯不如換藥。如果僅僅是換湯不換藥，這個病恐怕還是治不好。」

對於媒體追問，邱太三提出大陸對「九二共識」加新註解，據了解邱指的是「一國兩制」台灣方案，相較於大陸的一個中國原則，台灣能作出延伸的空間變小。

馬曉光回應，「你說的這位先生，刻意把『九二共識』和『一國兩制』混為一談。他不是不知道，而是故意扭曲、故意混淆、蓄意嫁接。」

馬曉光表示，「一國兩制」是大陸方面提出的解決台灣問題的科學構想；「九二共識」是當前兩岸關係和平發展的前提基礎。把這兩者移花接木、混為一談，是民進黨政府妄圖否定「九二共識」、否定兩岸關係共同政治基礎的新花招。

邱太三稱，未來會努力讓冰凍已久的兩岸關係重啟對話。但是否不回到「九二共識」，邱太三的心願就無法實現？馬曉光則回應稱，造成當前兩岸關係複雜嚴峻、緊張對抗局面的原因眾所周知。解鈴還須繫鈴人，期待春天就要拿出播種春天的務實態度和實際行動來。

至於兩岸早年簽署的「醫藥衛生合作協定」是否還有效？台灣若有意使用大陸新冠疫苗，可否通過這份協議進口？馬曉光表示，這份協議仍在執行，台灣能否使用大陸疫苗的問題上，癥結在於民進黨政府的政治操弄。如果能夠去除「反陸抗陸」的政治心魔，台灣民眾使用大陸疫苗不存在任何問題。

馬曉光 九二共識 邱太三

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