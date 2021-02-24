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國台辦：大陸向COVAX提供新冠疫苗 範圍包含台灣

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為大陸援助埃及的首批新冠疫苗，23日運抵開羅國際機場。大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸向世界衛生組織COVAX提供的1,000萬劑疫苗，該計畫惠及範圍也包括台灣。新華社
圖為大陸援助埃及的首批新冠疫苗，23日運抵開羅國際機場。大陸國台辦發言人馬曉光表示，大陸向世界衛生組織COVAX提供的1,000萬劑疫苗，該計畫惠及範圍也包括台灣。新華社

大陸是否願意提供台灣新冠疫苗？大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，大陸向世界衛生組織「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX）提供1,000萬劑疫苗，這一計畫惠及範圍也包括台灣。

馬曉光上午在國台辦記者會中表示，大陸高度重視和關心台灣民眾的健康權益，也為此作出很多努力。他指出，在大陸生活、工作、學習的台灣民眾，可以像大陸民眾一樣，在自願的原則下接種大陸疫苗。此外，陸方向COVAX提供1,000萬劑疫苗，這一計畫惠及範圍也包括台灣。

馬曉光接著指出，大陸各大駐外使領館為當地中國公民在海外接種疫苗提供協助時，也願意為台灣同胞、海外台胞提供幫助，「我們的努力和關心是全方位的」。他強調，當前台灣能不能使用大陸疫苗，障礙、癥結都不在大陸。

至於台灣向BNT購買疫苗一事，馬曉光表示，所謂大陸因素阻礙BNT疫苗售台的說法，完全是無中生有。在疫苗問題上，民進黨政府某些人執迷於玩弄政治對抗，「自導自演」這場戲碼，是想掩蓋迄今無法及時獲得疫苗的窘境，企圖將台灣民眾至今無疫苗可用的怨氣引向大陸。

馬曉光批評，民進黨政府違背商務邏輯，企圖繞過代理商獲取疫苗的做法，完全是置民眾健康福祉於不顧的政治操弄。

關於衛福部長陳時中對於大陸疫苗的看法，馬曉光說，大陸生產的疫苗自去年12月上市以來，保護效力達到世衛組織及大陸國家藥監局相關標準要求。截至2月9日，大陸已累計報告接種4,052萬劑次，不良反應率不高於流感疫苗。

馬曉光指出，大陸疫苗作為全球公共產品，已在世界上許多國家得到使用。截至目前，中國大陸已向53個國家提供疫苗援助，也向27個國家出口疫苗。應世界衛生組織的要求，還向COVAX提供1,000萬劑疫苗。這些都充分證明大陸新冠疫苗良好的安全性。

馬曉光說，民進黨政府某些人棄台灣民眾健康福祉於不顧，編造各種荒誕理由拒絕大陸疫苗，完全是政治心魔作祟。

新冠疫苗 馬曉光 民進黨

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