陸專家預警：防範市場投機惡意升值人民幣

中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲24日在大陸環球時報撰文指出，近期大陸國內外市場尤其是外部一些具有中長期設計及高端技術運用能力的投機力量，很可能會展現攻擊性，其策略性試探、調動、煽動作用明顯存在，惡意升值人民幣意圖值得警惕與防範，人民幣匯率安全須警鐘長鳴。

她指出，人民幣從2020年年初開始升值，到6月達到高峰，其後一直保持升值狀態，其中離岸人民幣所發揮的引領與刺激作用十分顯著，無論從規模、效率、能力以及技術比較看，離岸市場的刻意性和攻擊性都比較強。

譚雅玲認為，人民幣被升值具有精準技術對標的設計與操縱。其間外資銀行對預期人民幣升值起到的推波助瀾作用更加直接。

她分析，2020年全球貿易大幅萎縮，大陸海關數據的進出口額較上年增長1.5%，創歷史新高；進出口順差5,350億美元，增長27%，僅次於2015年的5,939億美元。然而另一個指標十分值得關注，外管局銀行代客涉外收付款顯示，海關涉外貿易收付順差1,717億美元，較海關進出口順差少3,634億美元，貿易順差不順收缺口為47%。這說明人民幣升值效應是有增量，但無收益。

譚雅玲指出，相比較而言，大陸及一些新興市場國家避風港特點比較突出，一些屬於投機而非實際價值投資驅動的套利炒作，值得警惕。因此在近期，大陸國內外市場尤其是外部一些具有中長期設計及高端技術運用能力的投機力量，很可能會展現攻擊性，其策略性試探、調動、煽動作用明顯存在，惡意升值人民幣意圖值得警惕與防範，人民幣匯率安全須警鐘長鳴。