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專家：警惕人民幣惡意「被升值」 以壓制中國競爭力

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
人民幣對美元去年升值達6.6%，大陸學者警告，應警惕人民幣遭精準設計與操縱下的「被升值」。路透
人民幣對美元去年升值達6.6%，大陸學者警告，應警惕人民幣遭精準設計與操縱下的「被升值」。路透

人民幣對美元去年漲勢凌厲引發大陸學者關注。中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲稱，需高度警惕人民幣遭精準設計與操縱下的「被升值」，用以打擊中國外貿企業與中國競爭力，近期外部投機力量很可能就會對人民幣展開攻擊。

譚雅玲24日在環球時報發表的評論表示，2020年人民幣升值6.6%。「聯繫過去一年2.3%的經濟增長率以及14億人口基數，我們不禁要問，這其中是否蘊含風險？」

譚雅玲指出，人民幣從2020年初開始升值，6月達到高峰，其後一直保持升值狀態，其中離岸人民幣所起到的引領與刺激作用十分顯著，無論從規模、效率、能力以及技術比較看，「離岸市場的刻意性和攻擊性都比較強」。

一方面，離岸市場24小時運作優於大陸目前14小時運作；離岸市場6兆美元規模流動性強於大陸人民幣規模；美元全流通與人民幣有限流通存在明顯資質差異。

另一方面，中國以外貿企業為主，加上疫情節奏與周期，推動人民幣升值打壓外貿企業收益率的對標十分明顯。

譚雅玲認為，人民幣「被升值」具有精準技術對標的設計與操縱。其間外資銀行對預期人民幣升值起到的推波助瀾作用更加直接，畢竟中國外匯市場依然是銀行間外匯市場為主，對銀行報價機制起到的刺激作用更加明顯。

譚雅玲指出，目前中國經濟總量排名世界第2位，人均水平位居世界第69位。美國經濟總規模居世界第1，人均水平位於世界第8位。兩國貨幣一個快速升值、另一個偏激貶值，對企業和社會實際影響截然不同。

2020年美國貿易逆差再創新高，達6,787億美元，較2019年增加17.7%，是2008年全球金融危機以來新高，美國重要港口洛杉磯堆滿中國進口貨物，「人民幣升值誰獲益更多清清楚楚」。

譚雅玲稱，美國以貨幣匯率變化的巧妙手法，轉移內在壓力和矛盾，對外壓制別國競爭力，其手段曾被日本驗證有效，值得中國警惕。

文章表示，2020年大陸進出口順差5,350億美元，增長27%，僅次於2015年的5,939億美元。但另一個指標十分值得關注：去年大陸海關涉外貿易收付順差僅1,717億美元，較海關進出口順差少3,634億美元，「貿易順差不順收」，缺口達47%。

譚雅玲指出，「這說明人民幣升值效應是有增量無收益」。

譚雅玲認為，人民幣尚未達到國際化貨幣水平，美國10年國債收益率現有水平為1%，中國為3%，200基點的利差效應是導致外資積極持有中國債券的原因。

她警告，目前主要發達國家疫情形勢嚴峻，疫情應對與經濟緩慢復甦的焦慮感，必然刺激投資價值與投機情緒膨脹。相較而言，中國及一些新興市場國家避風港特點突出，一些投機的套利炒作值得警惕。

譚雅玲表示，近期外部一些具中長期設計及高端技術運用能力的投機力量很可能會展現攻擊性，其策略性試探、調動、煽動作用明顯存在，惡意升值人民幣意圖值得警惕與防範。

人民幣 匯率

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