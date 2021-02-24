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加薪了！大陸多省市上調今年最低工資標準

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸多個省市近日宣布上調2021年最低工資標準。中新社資料照片
大陸多個省市近日宣布上調2021年最低工資標準。中新社資料照片

江西、黑龍江、陝西等多個省市近日宣布上調2021年最低工資標準，還有一些地方也確定上漲並在醞釀上漲方案。

中新經緯報導，根據《最低工資規定》，最低工資標準一般採取月最低工資標準和小時最低工資標準的形式。月最低工資標準適用於全日制就業勞工，小時最低工資標準適用於非全日制就業勞工。

近日有江西、黑龍江公布調整最低工資標準的通知，決定從4月1日起調整全省最低工資標準。此外，還有一些地區明確表示今年會上調最低工資標準。吉林省在2021年政府工作報告中提出，調整全省最低工資標準。

天津近日發布《關於切實做好2021年市政府重點工作的通知》，明確調整最低工資標準，發布企業工資指導線，促進企業職工工資合理增長。天津市人社局稱，已啟動最低工資標準測算工作。

成都也發布《成都市實施幸福美好生活十大工程2021年工作計畫》，明確將調整2021年最低工資標準。

目前大陸31個省市當中，上海月最低工資標準最高，達到每月人民幣2,480元。上海、廣東、北京、天津、江蘇、浙江這6個省市月最低工資標準超過2,000元。

隨著最低工資標準的上調，低收入勞工的收入也會水漲船高，與最低工資掛鉤的一些待遇標準也會隨之上漲。

去年大陸最低工資標準調整基本凍漲，絕大多數省市未調整最低工資標準。對此，中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，按照規定，最低工資標準是兩到三年調整一次，去年大多數省市沒有調整最低工資標準，主要是受到疫情的衝擊，經濟增速放緩，考慮到企業的困難，在此背景下自然暫緩最低工資標準的上漲。

蘇海南認為，今年大陸經濟持續向好，國際國內預判今年經濟增速會高於去年，在新的形勢背景下，再加上去年多數省市沒有調整最低工資，有的省市可能自2019年就沒有調整，所以今年多地紛紛調整最低工資標準，既有經濟增速回暖的支撐，也是遵循最低工資制度規定調整頻率的政策要求，更是促進企業低工資勞工提高收入的現實需要。

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