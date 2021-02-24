經濟回溫 大陸各地今年將調升最低工資標準

據中新網報導，江西、黑龍江、陜西等多個省份近日已宣布上調最低工資標準，最高調升幅度逾10%。大陸明文規定，最低工資標準每兩年至少調整一次。去年受疫情影響，多數省份都未調整，因此今年將勢必得調升。

報導稱，江西、黑龍江已宣布，4月1日起調整全省最低工資標準。

其中，江西省將現行月最低工資標準一類區域由每月人民幣1,680元調整為1,850元，調升幅度達10.7%。一類區域時薪也由人民幣16.8元調整為18.5元（約新台幣80元）。

黑龍江調則將第一檔最低工資標準從人民幣1,680元調升至1,860元，第一檔時薪由人民幣16元調升為18元。

此外，陜西將於5月1日起上調最低工資標準，三類區域均調升人民幣150元。其中一類區域最低工資標準由每月人民幣1,800元調整為1,950元，調整幅度約8.3%；一類區域時薪則由人民幣18元調整為19元。

中新網指出，吉林、天津、成都等地近日也已明確表示，今年將會上調最低工資標準。

目前大陸全國31個省份中，上海月最低工資標準最高，達到每月人民幣2,480元。上海、廣東、北京、天津、江蘇、浙江等6個省份月最低工資標準均已超過人民幣2,000元（約新台幣8,600元）。

根據大陸「最低工資規定」，最低工資標準每兩年至少調整一次。中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，受疫情影響，去年多數省份都未調整，有的省份甚至2019年以來就沒有調整，加上今年中國經濟持續向好，因此，今年各地將會調整最低工資標準。

蘇海南說，這既有經濟增速回暖的支撐，也是遵循最低工資制度規定調整頻次的政策要求，更是促進企業低工資勞動者提高收入的現實需要。

蘇海南表示，最低工資調整要處理好保障職工最低勞動報酬權益和企業承受能力這兩者間的平衡關係，既要滿足保障低收入勞動者及其贍養人口基本生活需要，又要確保企業能承受最低工資上漲所導致的人事成本增加。