港媒：承認九二共識 兩岸關係才有可能春暖花開

陸委會新任主委邱太三23日發表上任後的最新談話，大陸主要涉台媒體尚無做出最新評論，香港中評社24日發表快評文章指出，邱太三的談話中，可能含有兩岸政策醞釀調整或轉變的某種訊息。

文章稱，邱太三提及期待春暖花開，還說對大陸從沒有惡意，後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復等。這算得上是四年多來民進黨當局對兩岸關係說的最軟的一段話。

不過文章也表示，兩岸春暖花開，比大自然的春暖花開困難得多，因為堅冰仍在、敵意未消。只有當民進黨當局回到核心的問題，承認九二共識，兩岸關係才有可能春暖花開。

文章強調，四年多來兩岸關係持續惡化，但大陸仍竭盡全力持續推動兩岸各領域交流合作，推動兩岸關係和平發展的信念從不動搖。九二共識是重啟兩岸溝通對話、緩解兩岸關係緊張的鑰匙，回到九二共識的軌道，兩岸關係自然會春暖花開。牛年牛氣衝天，兩岸都有了新的憧憬，事在人為，關鍵在行動。

中評社在社評中也表示，兩岸是否有機會重啟對話協商，關鍵還在於九二共識。九二共識也許可以用不同的語言來表達，但九二共識的核心內涵不會變，那就是兩岸同屬一個國家，兩岸是一個中國的兩個地區，台灣現行的憲政體制與法律規定也反映兩岸關係的這種性質，台灣執政者只要加以承認與宣示，兩岸關係即可能由此改觀。

文末表示，台灣執政當局要重新研究九二共識的關鍵作用，從台灣現行的法律法規中尋找與九二共識核心內涵對接的表述，並加以確認，兩岸重啟對話協商並非不可能。