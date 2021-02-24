大陸物流總額 達300兆元人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會、中國物流信息中心23日發布數據顯示，2020年中國社會物流總額邁上300兆元（人民幣，下同）新台階。

據中新社報導，數據顯示，2020年大陸社會物流總額300.1兆元，按可比價格計算，同比增長3.5%。

從構成看，工業品物流總額269.9兆元，按可比價格計算，同比增長2.8%；農產品物流總額4.6兆元，增長3.0%；單位與居民物品物流總額9.8兆元，增長13.2%；進口貨物物流總額14.2兆元，增長8.9%；再生資源物流總額1.6兆元，增長16.9%。

分季度看，2020年一季度、上半年和前三季度增速分別為-7.3%、-0.5%和2.0%，物流規模增長持續恢復，四季度增速回升進一步加快。

分析稱，2020年，物流需求結構繼續調整，新動能帶動引領作用凸顯。工業領域的高新技術物流需求、國際物流需求、網上零售物流需求快速發展，新產業、新業態、新產品的拉動作用持續增強。　　

疫情影響下，世界經濟增長和全球貿易遭受嚴重衝擊，但中國經濟展現出強大市場活力和綜合競爭力，進出口物流量快速回穩。2020年，中國進口物流量同比增長8.9%，增速比上年提高4.7個百分點。

分析認為，總體來看，2021年中國宏觀經濟和物流發展將保持較強韌性，物流總規模穩定增長，需求結構繼續調整，高質量物流服務體系加快形成，對各行業支撐和帶動作用進一步增強。

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