大陸取代美國 成印度最大貿易夥伴

儘管印度高舉「本土製造」大旗、去年發生中印邊境衝突，在兩國關係惡化的情況下，大陸還是取代了美國，重新成為印度最大的貿易夥伴，而且是印度最大的貿易逆差來源。

據大陸觀察者網報導，印度商務部的初步數據顯示，去年中印雙邊貿易額達777億美元（約新台幣2.16兆）。儘管這個數字低於2019年的855億美元，但足以讓大陸取代美國，去年受疫情影響，美國和印度的雙邊貿易額從2019年的879億美元降至759億美元。

彭博報導，儘管印度封禁了數百款大陸App，放緩對陸企投資的審批，但印度卻更嚴重地依賴大陸製造的重型機械、電信設備和家用電器。

數據還顯示，印度從大陸的進口總額為587億美元，超過其從美國和阿拉伯聯合大公國的進口總和，這兩國分別是印度第二大和第三大貿易夥伴。