疫情助推 短影音成最賺錢行業

疫情助推，大陸短影音行業成了最賺錢行業，調查顯示，2020年短影音企業平均年薪為人民幣19.20萬元，而中高端人才平均年薪約人民幣30.46萬元〈逾新台幣130萬元〉，超過金融、網路、房地產等三個高收入行業。其中，又以架構師〈台灣稱軟體結構設計〉年薪人民幣46.56萬元居首。

獵聘發布「就業大數據報告」，調查指出， 2020年短影音職缺比2019年增長67.10%，以電商、直播、教育等職缺較多。

截至2020年底，大陸短影音使用者規模為8.73億，較2020年3月增長1億，占網民整體的88.3%。近兩年，短影音行業快速發展，已滲透至互聯網、影視文化、餐飲、汽車、房產、醫療、生物製藥、保險、教育、金融、遊戲、快消等行業，短影音領域人才亦呈現出「高學歷、高收入、高經驗」的趨勢。

短影音企業薪資也明顯增長，2020年企業平均年薪為人民幣19.20萬元，年增14.7%。

從薪資來看，架構師的平均年薪最高，為人民幣46.56萬元，其次為C++〈C語言入門編程〉和Java編程，分別為人民幣36.26萬元、35.39萬元。

此外，從短影音人才投遞情況來看，位元組跳動位居榜首，對短影音人才的吸引力最強，其次為美團、網易、小米等。而快手是唯一上榜的短影音社區平台，在短影音人才投遞人數最多的公司中排名第六位。