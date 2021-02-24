阿里台灣電商達人賽 20家入決賽

「阿里巴巴國際站2021台灣跨境電商達人賽」23日在台北舉辦，今年是第六屆，從百家企業中挑選出20家進入決賽。涵蓋行業包括寵物食品、羽球、指甲油、生化科技、餐飲、汽車零組件等，凸顯更多企業願意加入B2B跨境外貿，爭取海外訂單。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，因為疫情關係，海外參展、買家現場採購活動停擺，但台灣商家借助數字化平台，讓台灣的「隱形冠軍」被看見，台灣商家在產品研發、製成、品質與履約保障度高，「小而美」的特質廣受海外商家青睞。

「久奈司JNICE」成立於2009年，是台灣第一個以精品為定位而創立的羽球品牌，由夫妻李鑑珉、游娮熙共同創業。記者蔡敏姿／攝影 在疫情期間，阿里巴巴國際站買家數量成長84%，郭奕麟認為，在後疫情時代，企業電商能力是不可逆的，未來只會更成熟，增加企業斜槓能力。藉由數據化分析，縮減時間、營運成本，對中小企業來可獲取更多國訂單，新客源從小訂單養起，即使未來國與國之間發生關稅戰，外貿市場訂單也不會放在同一個籃子裡，挖掘各國新市場。加入阿里巴巴國際站讓世界更小，訂單更大。

進入決賽的商家「久奈司JNICE」成立於2009年，是台灣第一個以精品為定位而創立的羽球品牌，由夫妻共同創業。久奈司體育公司執行長李鑑珉表示，為了因應國內需求市場不足，於2016年起積極擴展外銷商務。2020年2月加入阿里巴巴國際站，看好此站流量為全球第一，且善用數據精準導客，成功降低營運成本，開發更多國家的潛在客戶。

久奈司行銷總監游娮熙指出，主要客戶來自韓國、歐洲地區，客人下單小量多樣化，彈性配合需求，商家茁壯品牌，共創雙贏。「影音行銷是趨勢，吸睛才是王道」，公司產品增加影音曝光度，每月生產四隻影片，並讓消費者將球拍評測影片放到平台上供其他消費者參考，評價獲得五顆星。

久奈司體育公司於2020年與22國客戶成交訂單，全年電商業績增30%。三年內公司接單獲利從新台幣55萬元增至855萬元。

另一家，PCT好侶集團為卜蜂集團旗下公司，致力於寵物食品研發與行銷，為知名食品跨國企業，2009年在台成立分公司。加入阿里巴巴國際站僅半年，便接獲來自65個國家的詢盤，商品曝光量大增。