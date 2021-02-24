兩會將登場 聚焦科技自給自足

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸全國人大、政協「兩會」下周將登場，荷蘭國際集團（ING）在最新報告中指出，兩會預計在先進科技自給自足和實現碳中和方面，會有清晰的路線圖，並透露一些投資數據和時間表。

大陸全國政協13屆四次會議及全國人大四次會議（簡稱全國兩會）將分別在3月4日及5日在北京開幕，相較去年5月才召開，路透分析，今年的全國兩會在3月如期召開，預告中國大陸已從疫情泥潭中成功抽身，社會經濟漸歸常態。

路透報導，該報告還認為，大陸官方可能利用今年經濟復甦帶來的機遇期，繼續推動去槓桿，但這需要確保內需能夠繼續有力擴張，來抵消改革帶來經濟損耗；另外，大陸還可能公布2060年實現碳中和的路線圖。

報告稱，內需料將繼續發揮主要穩定器的作用，而伴隨疫情之後，主要出口目的地經濟活動緩慢重啟，外需恐怕仍然脆弱。此外，國際政治因素可能繼續給大陸企業帶來重大影響。

報告認為，對於金融市場來說，可能更關注「兩會」圍繞2021年重點工作是否會給出一個清晰的行動方案，據此來衡量對行業和整體經濟的影響。最差的情形，就是缺乏實現經濟目標的清晰指引，這會給市場帶來不確定性和疑慮。

ING認為「兩會」在其他領域給出的行動信號會比較模糊，例如去槓桿已經重新啟動，但去槓桿過急過快的風險很高，大陸官方也不可能承諾打壓高槓桿企業，那幾乎是不可能的事情。

例如在加強反壟斷方面，目前很清楚的是官方的確要遏制民間金融科技巨頭，但在這輪清理之後，其他領域的企業可能發現自己站上反壟斷的風口浪尖。

疫情 全國人大

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