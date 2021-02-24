70城上月房價漲幅擴大

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸國家統計局昨（23）日公布1月70大城市房價，路透測算發現，1月70個大中城市新建商品住宅價格年漲3.9%，漲幅略有擴大，尤其單月漲幅0.3%，是四個月來最大漲幅。

新華網報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，從2021年首月的房地產市場情況來看，一線城市房價漲幅最大。去年10月以來，以深圳和上海為代表的一線城市出現「過熱」勢頭，出現千人抽籤建案，二手房東惜售等現象。

大陸社科院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛表示，在堅持「房住不炒」的定位下，房地產調控尤其是抑制炒房的制度和機制愈來愈嚴密，大陸確保房地產市場平穩的決心更加堅決。

路透報導，經測算，1月70個大中城市中，新建住宅價格指數月比上漲的有53個，比去年12月增11個；持平有三個，下跌14個。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，1月各大城市商品住宅銷售價格漲幅較去年12月擴大，但年漲幅有增有減。

1月一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.6%。二手住宅月漲1.3%，其中北京、上海、廣州和深圳分別漲0.9%、1.3%、1.4%和1.7%。

房地產 一線城市

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