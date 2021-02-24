疫情衝擊 滙豐淨利大減35%

經濟日報 / 記者林汪靜／綜合報導
豐控股昨天公布財報，因新冠肺炎肆虐衝擊全球經濟，導致預期信貸損失飆升及利率下降，去年淨利潤大幅下降35%。 （中新社）
豐控股昨天公布財報，因新冠肺炎肆虐衝擊全球經濟，導致預期信貸損失飆升及利率下降，去年淨利潤大幅下降35%。 （中新社）

滙豐控股昨（23）日公布去年第4季及全年財報顯示，因新冠肺炎肆虐全球經濟，導致預期信貸損失飆升及利率下降，去年淨利潤大幅下降35%，該行擬進一步削減成本，未來將重心轉向增長更快的亞洲市場，五年內將向亞洲業務追加投資60億美元（約新台幣1,700億元）。

滙豐執行長祈耀年在一份聲明中指出，在病毒大流行的背景下，該行財務表現整體穩健，特別是在亞洲市場，這為未來的增長奠定了堅實的基礎，將專注於滙豐最強領域並擴大投資。

財聯社報導，滙豐去年淨利潤39億美元（約新台幣1,104億元），較前年的59.7億美元下降35%；全年營收下滑10%，至504.3億美元。

而截至去年12月31日的第4季淨利潤為5.62億美元，優於分析師預期的淨虧損1.15億美元，而前年同期因商譽減值該行虧損55.1億美元。

滙豐指出，2021年開局良好，並對今年剩下時間的表現審慎樂觀。然而，滙豐仍計畫進一步降低成本，目標是在2022年將調整後的成本基數降至310億美元以下，該行之前已經宣布廣泛的成本削減措施，將在全球裁員3.5萬人，這是大型銀行為應對疫情而實施的最激進舉措之一。

儘管滙豐總部位於英國，但其大部分利潤來自亞洲，這家銀行在疫情下擬斥資數十億美元以加強亞洲各地業務，希望瞄準亞洲迅速增長的富人族群，成為財富管理領域的市場領導者。

滙豐昨天並宣布，計畫未來五年內在亞洲投資約60億美元，目標是財富和國際批發等核心業務，以推動「利潤的雙位數增長」，一些重點發展市場包括新加坡等東南亞市場、大陸和香港。

此外，滙豐還在公告中表示，將以現金形式支付每股0.15美元的股息，這是這家總部位於英國的銀行自2019年10月以來宣布的首次配息。

滙豐稱，董事會計畫自2022年起，逐步將配息設定在每股普通股盈利的40到55%區間內，並會根據一些非現金重大項目（例如商譽或無形資產減值）等來調整配息比率。

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