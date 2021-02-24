護科技業 邱太三籲修營業秘密法

新任陸委會主委邱太三拋出要修《營業秘密法》的想法，要與科技部、經濟部共同修正並界定我國科技命脈的產業、技術範圍。對此，他昨（23）日履新時強調，如何處理都還在徵詢各部會和民間企業意見中。

邱太三說，大陸科技獲取的手段，在全世界引發一些爭議，台灣做為大陸經濟發展的重要支柱和推手，為了維護台灣經濟競爭的優勢，勢必要對核心關鍵科技有所保護，過去曾希望對營業秘密法做處理，但該法範圍廣泛，部分業者有所擔憂，未來如何處理，還要廣徵企業及各部會的意見。

做為《營業秘密法》的主管機關，經濟部長王美花昨日出席「新北樹林產業專區太陽光電系統啟用儀式」時受訪則表示，該法在2013年有修法引進很多改革及刑事責任，2018年的修法也針對偵查中如何保護營業秘密亦有修法。她強調，未來是否還要修法，會了解產業界、跨政府部門間有無需要，後續再來討論。

會後，經濟部官員進一步說明，並非拒絕修法，而是應該思考怎麼幫產業，不要造成產業發展的困擾跟為難。