HTC告贏魅族手機侵權 將獲賠新台幣1,522萬

不滿大陸手機廠商魅族科技旗下魅藍Note5外觀涉及侵權，HTC以侵害發明專利權為由，將魅族告上北京智慧財產法院，日前一審民事判決書公告，魅族停售魅藍Note5並賠償人民幣354 萬元（新台幣1,522萬元）。

大陸IT數碼產品資訊網站IT之家報導，經法院審理認定，魅族立即停止製造、許諾銷售、銷售侵害第201310032515.5號「行動裝置」發明專利權的魅藍Note5手機，賠償原告經濟損失人民幣354萬元。

涉案專利是一種帶有金屬外殼天線結構的行動裝置，發明目的在於解決因金屬外殼遮罩而造成輻射信號差的技術問題，而設計出可結合金屬外觀的天線結構。

財經網報導，一名手機行業分析師表示，在當下玻璃材質手機流行之前，金屬材質的後殼曾是主流，但卻擁有遮蔽信號的先天弱勢特性，因此天線結構的設計曾是手機廠商最為關切的話題，也因此引發出不少專利爭端，在他看來，HTC選擇魅藍作為告上法院的典型機型，源於是4G智慧手機市場的熱銷機型。

在類似案件的審理中，關於侵犯專利權的賠償數額，部分原告公司會請求按照手機總銷量×涉案產品銷量占比×涉案產品平均售價×利潤率×專利貢獻度這一公式來確定，因此手機銷量是其中一項重要關鍵。

而魅藍Note5發布於2016年12月6日，於2018年4月30日停止銷售，按照魅族提供的數據，實際啟動量為361.9萬支，是一款在銷量上較為成功的中低階機型。

值得一提的是，在魅藍Note5同期，HTC還就該專利將金立手機告上法院，與本案類似，北京智慧財產權法院認為結合鑑定意見證明的技術事實，以及權利要求相關技術特徵的解釋，確認金立M6手機包含了涉案專利權利要求的全部技術特徵，落入保護範圍，屬於侵犯涉案專利權的產品，判決金立公司賠償經濟損失人民幣260萬元。