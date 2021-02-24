台商楊熾惠 茂名種荔枝 一待20多年 越過越滋潤

24年前從台灣屏東縣來到廣東茂名市高州長坡鎮創業的台商楊熾惠，23日受訪表示，自己已經完全融入當地人的生活圈子，當地人也把他一家人當成是鄉親看待，工作、生活都很是舒心。

據中新社報導，楊熾惠以前從事電子元件生產行業，1997年5月，看好中國大陸三高農業發展前景的他，經過充分的前期考察，毫不猶豫離開家鄉屏東縣，隻身來到高州長坡鎮大石沖村，與村裡簽訂了500畝山嶺和100畝山塘的長年承包合約，自此便在這窮鄉僻壤的山旮旯裡安營扎寨，一待就是20多年。

楊熾惠說，茂名被譽為中國水果第一市，更是中國荔鄉，荔枝占世界產量的五分之一，是世界最大的荔枝生產基地，高州是茂名荔枝主產區，但超過六成的荔枝是黑葉品種，價格低賤，經濟效益不好。

「隔行如隔山，萬事開頭難。來到大石沖村後，我先走訪高州各地的荔枝種植戶摸底，再向當地的農藝師請教，才下決定在承包的山頭，種了200畝當時在茂名地區尚未廣泛推廣的桂味荔枝。桂味荔枝是遲熟品種，產量不高，但賣價好，經濟效益高。此外，還在那100畝的山塘放養羅非魚、鯇魚等。之後，便心無旁騖地做起了山大王，與這些果樹、魚兒日夜厮守，不離不棄直至如今。」楊熾惠帶著幾分自嘲說。

據長坡鎮大石沖村委會書記、主任林家權介紹，楊熾惠為人樸實、勤勞，性格豪爽、大方，很受村民歡迎，大家從未把他視作外鄉人。20多年來，從生產管理到小孩讀書，不管他在工作或者生活上遇到什麼困難，村民們都會千方百計想辦法幫他。平時忙完農活，熾惠也經常會擺上三五桌，請當地村民來聚餐，熱鬧熱鬧。

林家權還說，每年春節前後，茂名農村的習俗很多，如做糖籺、吃年飯、拜祖遊神等，熾惠和家人不僅全程體驗，還參加當地村民舉辦的各項文體活動，春節過得豐富多彩。

「來茂名投資後，我就帶著老婆和兒子，把家也安在這裡了。小孩從上幼兒園到現在讀高中二年級，都是在高州，我們一家人聊天也經常說帶高州方言的白話（粵語）。」採訪末了，楊熾惠似乎意猶未盡，「剛來的時候，創業條件艱苦，一路打拚過來，現在日子過得越來越滋潤。大石沖村的新農村建設也搞得紅紅火火，村容村貌變美了，村道全部硬底化了，從村裡到我的農場，也裝上了路燈。24個年頭了，每年的春節，我們一家人都在高州過，很開心，很舒坦。」