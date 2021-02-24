台商父子深耕 拚「梅」好事業

台灣青年楊棋崴和父親楊榮輝今年留在福建泉州過年。正月十五還沒過完，楊棋崴就先行返回福州市永泰縣的梅百華青梅產業園。眼下，園區正在施工建設觀光工廠和青梅主題公園，園區外萬畝青梅林新葉初萌，一片欣欣向榮。

「父親是我心裡的青梅教父。」楊棋崴受訪時如是開場。楊棋崴34歲，台灣嘉義人。父親楊榮輝1989年登陸，在福建泉州創辦榮祺食品有限公司，多年擔任泉州市台資企業協會會長。

據中新社報導，30多年來，楊榮輝已經布局福建泉州、漳州，湖南和浙江等地，業務從加工青梅拓展到生薑、牛蒡、藠頭，年產值超過2億元人民幣。楊棋崴則在2012年被父親徵召而來，共同打拚「梅好事業」。

正月期間，楊棋崴輾轉閩湘浙，謀略開年計畫。他主張發展電商，從出口轉戰內銷，去年後疫情時期，電商逆市奇襲，更堅定了這一戰略。「電商是方向，但是也不容易。」楊棋崴坦言，畢竟從出口轉內銷，企業從代工到自己開發產品、自己生產行銷，增加開發和銷售兩個環節，人員配備、公司架構都要修正，很多細節要學習。

變革，從楊棋崴要求在泉州廠區動建一座跨境電商大樓開啟。不過剛開始，大量資金投入電商，短期卻看不到成效，楊榮輝多少有些忐忑不安。

「我做製造業起來的，當然認為只有設備能生財，資金只能老老實實用在硬體設施上。」楊榮輝說，「之前我又不用移動支付，怎麼知道電商是個什麼東西呢？」楊棋崴說服父親的方法，就是教會他刷手機買東西，接觸了才知道有這麼大的便利性。「我們可以想像說，未來電商普及，會帶動整個製造業成長，也會帶來相當大的效益。」楊棋崴認為，這正是老一輩台商想要找的轉型方向。

父子耗資3000萬元人民幣投建永泰梅百華園區。楊榮輝已經相當信任，放手讓兒子加重投入注重銷售端反應，與鄉村振興銜接。

楊榮輝說，1993年，他為了改良永泰產地的青梅果品，免費為果農發放1萬株台灣良種果苗，當時成為佳話。如今樹齡已近30年，兒子也計畫改良樹種，這讓楊榮輝反倒心安，說明兒子已經考慮到五年以後產業規劃。

楊榮輝的隱憂在於，台灣年輕人來大陸接家業，找不到事業支點，又沒朋友，就怕待不住。楊棋崴在美國日本讀書，回到台灣自己創了一個農業品牌，也是有聲有色的，「何況，做梅子很辛苦」。 如今8年過去，喜歡騎行的楊棋崴在泉州結交了一群騎友，還到平潭參加兩岸職工自行車賽。他從曬梅小工到車間主任一路輪崗，到一手創辦梅百華，一期園區4公頃，二期將擴增到67公頃。

在楊棋崴看來，繼承父業跟騎自行車是一樣的先苦後甜，「時間長短我們不談，終點放在那裡，我們就去抵達那個終點。」