德陽打造 西南最大光玻新材料基地

四川省德陽市與東旭集團，近日簽署投資合作協議。根據協議，雙方將深度合作，打造大陸西南地區最大光玻新材料產業基地。

東旭集團是大陸民營企業500強之一，也是光電顯示材料、高端裝備製造、新能源汽車等領域的著名領軍企業。此次簽約的東旭德陽光玻新材料產業基地項目，對於德陽打造大陸科技成果轉移轉化示範區，具有重大意義。據了解，根據協議，項目計畫在羅江區分兩期投資50億元人民幣，建設光電顯示和新型高端藥玻等新材料生產項目；其中項目一期投資2億元人民幣，建成投產後將提供1500多個就業崗位。

德陽是大陸西部重要的重大裝備製造基地，致力於打造製造業供給側結構性改革先行示範區。特別是把先進材料作為五大現代產業之一，培育壯大了200多家新材料相關企業，部分產品和技術已達到大陸領先、國際先進水準。此次東旭項目落地，將進一步推動新材料產業在當地乘勢崛起、快速發展，為德陽建設先進製造業強市、打造世界級重大裝備製造基地提供有力支撐。