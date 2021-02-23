大陸最新貴 短視頻人才平均年薪逾百萬元

疫情助推，大陸短視頻行業成了最賺錢行業，調查顯示，2020年短視頻企業平均年薪為人民幣19.20萬元，而中高端人才平均年薪約人民幣30.46萬元（逾新台幣130萬元），超過金融、互聯網、房地產等三個高收入行業。其中，又以架構師（台灣稱軟體結構設計）年薪人民幣46.56萬元居首。

獵聘發布「就業大數據報告」，調查指出， 2020年短視頻職缺比2019年增長67.10%，以電商、直播、教育等職缺較多。

截至2020年底，大陸短視頻使用者規模為8.73億，較2020年3月增長1億，占網民整體的88.3%。近兩年，短視頻行業快速發展，已滲透至互聯網、影視文化、餐飲、汽車、房產、醫療、生物製藥、保險、教育、金融、遊戲、快消等行業，短視頻領域人才亦呈現出「高學歷、高收入、高經驗」的趨勢。

短視頻企業薪資也明顯增長，2020年企業平均年薪為人民幣19.20萬元，年增14.7%。

從薪資來看，架構師的平均年薪最高，為人民幣46.56萬元，其次為C++（C語言入門編程）和Java編程，分別為人民幣36.26萬元、35.39萬元。