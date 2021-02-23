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儘管遭美打壓 胡厚崑稱華為去年基本達經營預期
儘管遭到美國禁令等打壓，大陸科技巨頭華為輪值董事長胡厚崑23日表示，華為去年基本達到經營預期，收入和盈利都略有增長。
路透報導，胡厚崑在23日舉行的世界行動通訊大會（MWC）上指出，過去的一年確實非常不容易，「我想對我們每個人來說都是這樣的，華為也不例外，一方面要抗擊疫情的衝擊，另一方面華為在經營上還面臨一些特殊的困難。」
本月稍早，華為就美國聯邦通訊委員會（FCC）將其認定為對美國通訊網路國家安全構成威脅的決定發起法律挑戰。
FCC在去年6月正式認定大陸的華為和中興通訊對美國國家安全構成威脅，這個聲明禁止美國企業利用83億美元的政府資金從這兩家公司購買設備。去年12月，FCC拒絕了華為提出重新考慮這個決定的請求。
華為創辦人任正非本月初表示，他對公司的生存能力有信心，華為有更多的手段來克服困難，任正非還說，華為去年的營收和淨利潤都實現了正增長，客戶仍然對公司有巨大信心。
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