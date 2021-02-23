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大陸1月70城房價指數月漲幅擴大 一線城市漲0.6%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸1月各線城市商品住宅銷售價格月漲幅較上月均有所擴大。圖／取自新浪網
大陸1月各線城市商品住宅銷售價格月漲幅較上月均有所擴大。圖／取自新浪網

大陸國家統計局23日公布1月70個大中城市新建商品住宅價格變動狀況，4個一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.6%，漲幅比上月擴大0.3個百分點；中古屋銷售價格月漲1.3%，漲幅比上月擴大0.7個百分點。31個二線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格均月漲0.4%，漲幅比上月均擴大0.3個百分點。而35個三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格分別月漲0.2%和0.3%，漲幅均擴大0.1個百分點。

從年增率來看，據測算，1月分，大陸一線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格分別年漲4.2%和9.6%，漲幅比上月分別擴大0.3和1個百分點。二線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格分別年漲4.1%和2.5%，漲幅比上月分別擴大0.1和0.3個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格年漲3.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點；中古屋銷售價格年漲1.5%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶表示，1月大陸房地產市場運行整體平穩，各線城市商品住宅銷售價格月漲幅較上月有所擴大，年漲幅則有擴張有下滑。

路透報導，中國指數研究院則預期，2月正逢農曆春節假期，大陸受新冠肺炎疫情影響，多省市倡導「就地過年」，居民返鄉置業意願可能將有所下降，就地買房意願可能提升，預計部分熱點城市房價仍有上漲壓力，不排除調控政策進一步「打補丁〈補漏配套〉」的可能性。

一線城市 新冠肺炎

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