中印衝突緩解 傳印度將批准45項大陸投資

政府和行業消息人士表示，隨著中印兩國在爭議邊界地區的軍事對峙情勢緩解，印度預計將批准45項來自大陸的投資提議，其中可能包括大陸汽車企業長城汽車和上汽集團的提案。

路透報導，去年中印軍隊在喜馬拉雅山西側地區發生衝突後，印度收緊了對大陸在印度投資的管控，使得一些提議自去年以來遭受阻礙，來自大陸約150個、價值逾20億美元（約新台幣556億）的投資提議卡關。由於印度內政部牽頭的一個跨部門小組提高了對這類提議的審查，使得日本和美國企業透過香港的例行投資也受到波及。

兩名看過名單的政府消息人士表示，準備提前批准的45項提議大多屬於製造領域。從印度國家安全角度來看，製造領域被認為比較不敏感。

消息人士並未詳加說明，但其他知情政府官員和行業消息人士表示，長城汽車和上汽集團的投資提議可能在名單上。

去年6月15日，大陸解放軍與印軍於加勒萬河谷發生衝突，整個衝突是透過棍棒等非制式鈍器，以地面部隊兵力之小部隊遭遇戰模式進行。