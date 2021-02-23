反制陸港封鎖！ 英政府今起開放手機App申請BNO簽證

儘管中國大陸和香港拒絕承認英國海外公民身份(BNO)護照，不過，英國政府仍進一步開放，今日起手機應用程式予英國海外公民身份(BNO)持有人可申請簽證。用手機申請的人士沒有抵英時間限制，可自行決定何時出發。

星島日報報導，英國政府1月31日開放BNO簽證服務。同一時間，大陸同步不再承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，香港隨後跟進，BNO護照不能用於在香港出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明。

儘管BNO護照發放受阻，不過英國再接再厲，宣布自今日起具BNO身分人士及符合資格家庭成員，若持有附生物特徵的特定護照，可透過手機應用程式掃描護照並申請簽證，將是首批可使用該系統的非歐洲經濟區公民。

英國當局表示，自有關簽證服務開放後，已有數千名BNO持有人及其家庭成員通過該簽證申請在英國居住、工作及學習；而自返送中運動後，去年7月15日至上周16日起，有多約9,000名BNO持有人及其家人申請。