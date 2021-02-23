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特斯拉開到無人墓地 感應器上竟全是人？

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
特斯拉車主在空曠的墓地附近，感應到了行人。取自新浪
特斯拉車主在空曠的墓地附近，感應到了行人。取自新浪

駕駛特斯拉上路感應人潮擁擠，不過窗外路況顯示正行經墓地，大陸網友把視頻上傳抖音，引發福建等多地網友紛紛視頻回應類似經驗。網友質疑，特斯拉恐是感應系統出現漏洞，或是真的發生靈異事件。網友質疑，特斯拉恐是感應系統出現漏洞，或是真的發生靈異事件。

光天化日之下，有特斯拉車主竟在空曠的墓地附近，感應到了行人！抖音視頻已經在社交網路上瘋傳，駕駛員人在墓地附近移動，那裡沒有人。但是特斯拉監控系統顯示右邊有人還在移動。

2月15日，福建廈門也有網友上傳開特斯拉進入隧道，螢幕上顯示旁邊有一輛公車駛過，而實際兩旁並無車輛，持續了十幾分鐘，隧道後後程公車即消失。

特斯拉自動駕駛系統的特點，是能夠將汽車的速度與道路上的交通狀況相匹配。它還可以檢測到路標和紅綠燈，並自動減速，同時在檢測到前方有可能與汽車相撞的汽車或障礙物時，也能夠相應地踩下刹車。誰也沒想到，這套先進系統居然檢測「撞鬼」。

特斯拉大陸售後服務人員回應表示，出現爭議的探測系統可能是雷達誤偵測。

福建廈門網友上傳開特斯拉進入隧道，螢幕上顯示旁邊有一輛公車駛過，而實際兩旁並無車輛。取自新浪
福建廈門網友上傳開特斯拉進入隧道，螢幕上顯示旁邊有一輛公車駛過，而實際兩旁並無車輛。取自新浪

特斯拉 福建

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