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大陸研究 打工人比留鄉少奮鬥10年
北漂、滬漂、深漂，拿青春睹明天究竟值不值得？大陸研究發現，在一線城市賺錢、回家鄉買房，可以比老家同學平均少奮鬥10年。
房地產諮詢機構貝殼研究院從買房角度出發，調查打工族返鄉置業，以北上廣深四個一線城市126個熱門遷出目的地城市，計算當地收入和一線城市收入在當地購買80平方公尺房屋所需的平均時長。
調查結果發現，在一線城市工作賺錢，去中西部的合肥、鄭州、西安、重慶、成都等城市買房，平均可以少奮鬥10年實現安家置業夢。
但用上海辛苦賺來的錢去周邊的蘇州、杭州、寧波等城市購房，僅比當地人少奮鬥1-2年；深圳打工的人回附近的東莞、中山等地購房，則比當地打工購房少奮鬥2-3年。
總體來看，返鄉置業已成為打工族的投資選擇，其中，「90後」是返鄉置業的主力人群。
中國指數研究院的調研報告也顯示，雖然新冠疫情在短期內阻礙了購房者置業的步伐，但返鄉置業的意願並沒有因此消失。調查顯示打工族有返鄉置業意願的，超6成，其中，25.1%的受訪者計畫在家鄉城市買房，18.6%計畫在家鄉省會買房。
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