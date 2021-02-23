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陸版Clubhouse 上線2周就下線
音訊應用Clubhouse火了，但在大陸遭封鎖下架，不過大陸視頻直播平台映客，用6天開發推出山寨版的「對話吧」，號稱是中國首款Clubhouse，甚至映客創始人奉佑生親自上場語音直播，不過上線2周就下線。
「對話吧」「對話吧」「對話吧」22日在蘋果及安卓的應用商店下架，上線時間不到兩周。引發網友好奇：既然照抄Clubhouse，為什麼上線匆匆下線也匆匆？
大陸網友指出，中國版Clubhouse界面設計略顯簡陋，產品體驗也不太友好，「當房間人數達到一定級別後，卡頓、延時、噪音感比較明顯。」
映客創始人奉佑生感慨，「從抄的角度來講，抄這個產品的創業門檻太高了。」他說， Clubhouse類產品早期的運營難度是很高的，特別不建議創業公司做這個產品，產品門檻很高，創業團隊會死的很難看。
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