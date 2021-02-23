陸製平衡車 近7成不合格

中國大陸製造的平衡車，全球熱銷，不過大陸官方品質檢測，發顯，有將近七成不合格。其中，涉及超速保護、駐坡能力及保護、充電鎖止、防飛轉保護等安全性，以及防水性能、抗鹽霧腐蝕等品質瑕疵。

大陸官媒新華網報導，上海市市場監督管理局公佈了從實體店和電商平臺抽查電動平衡車產品品質監督結果，檢測的20批次樣品裡，不合格產品13批次，逾65%不合格。

值得注意的是，不合格的產品不乏有知名品牌麥酷拉、比步等，和老牌永久、鳳凰等品牌產品。檢測人員指出，電動平衡車不合格的產品，在騎行過程中，感受有非常明顯的差異。

比如，合格的電動車其行一旦超過安全限速，會有明顯的翹板，強制制動，還會有嘀嘀聲示警；另外，與超速保護一樣不可少的駐坡能力，也就是坡度上騎行電動平衡車時，隨時都能停駐在上面，並能保持5分鐘，發出安全告警。

但不合格的商品什麼反應都沒有。

官方檢測發現，這次抽查的不合格電動平衡車中，超過限定速度卻不能發出警告、騎上斜坡卻不能隨時停駐等問題，嚴重威脅消費者使用安全。

大陸生產電動平衡車的企業廠家近1,000家，主要集中在浙江、廣東和江蘇三省。新華網報導，電動平衡車年產量雖然高達400萬輛，但總體品質水準一般，品質參差不齊。

電商平台上銷售的電動平衡車，價格最低的只有人民幣兩三百元，最高的上萬元。其中的關鍵零組件價格更是差異過大，比如電池便宜的僅要人民幣十幾元，價格高的可達500元，關鍵零組件價格差異，往往造成品質安全隱患。

上海市市場監管部門抽查發現，售價人民幣600元以下的10批次，僅1批次合格，合格率10%；600至1,500元的6批次，2批次合格，合格率33%