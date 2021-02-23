聽新聞
test
0:00 / 0:00

高質量製造業 寧波打造單項冠軍城市

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸製造業經過多年積累，已有220多種工業產品的產量占據全球第一。此間舉行的寧波兩會上，寧波市市長裘東耀作政府工作報告列出的「國家級製造業單項冠軍數量居全國首位」，這一指標引發外界關注。

中新社報導，寧波市政協委員、寧波永新光學股份有限公司總經理毛磊表示，寧波有良好的製造業的基因，在100多年前，寧波人就做了多個「中國第一」，包括肥皂、火柴、儀表等。

「受國際形勢影響，諸多關鍵技術和關鍵零部件被『卡脖子』，激發了下游需求側需求。下游用戶被迫在中國國內尋找供應來源，主動與產業鏈上游夥伴一道解決『卡脖子』產品的國產替代。」毛磊建議，寧波以創建大陸國家製造業高質量發展試驗區為引領，對該市與「246」產業相關的企業和產品梳理，整理出寧波國產化替代的優勢產品，梳理出寧波市「百項拳頭產品計畫」，列入技改計畫綠色通道。

2020年寧波起草了「聚焦關鍵核心技術打造單項冠軍之城三年行動計畫（2020-2022）」，啟動打造製造業單項冠軍之城，當年新增大陸國家級製造業單項冠軍15個、專精特新「小巨人」企業50家。

裘東耀指出，寧波政府設定，「到2025年國家級製造業單項冠軍達到100家、專精特新『小巨人』企業達到200家」目標，對經濟高質量發展和應對複雜形勢具有重要戰略意義。

延伸閱讀

南投燈會 溫州首度參展

感謝老員工「情比金堅」 寧波一公司大方送金條

雲林3位工藝師獲選「工藝之家」 名列國家級大師之林

缺電後大陸南方又傳缺水 寧波今晚起限水

相關新聞

大陸50城市 賣地收入近5千億

中原地產研究中心22日發布的數據顯示，今年以來，大陸50個土地出讓收入最高的城市「賣地」收入達到4735億元（人民幣，下...

陸房市調控再加碼

大陸房市調控不斷加碼，上海及深圳等18個城市相繼調高房貸利率，地方商銀還嚴審購房准入資格。專家分析，無論首套房還是二套房...

小米造電動車 差關鍵一步

儘管小米集團再度闢謠，表示電動車製造業務，還沒有到正式立項（成案）階段，不過小米在造車方面的布局從未停止，累計投資超過2...

年輕人捧場 大陸二手經濟正火

日系做舊工裝夾克、歐式大襬傘裙、1980年代美產T恤衫……在甘肅省蘭州市一條繁華的商業街上，楊樂的第二家專營二手商品的精...

柳州汽車產業 馬力十足

柳州是廣西的汽車工業基地。春節假期過後，柳州汽車產業相關企業迅速恢復正常生產。

數位人民幣試點 網商銀行已加入

由螞蟻集團支持的網商銀行稱，網商銀行作為數位人民幣研發參與機構之一，將按照大陸央行（中國人民銀行）總體安排穩步推進試點測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。