高質量製造業 寧波打造單項冠軍城市

中國大陸製造業經過多年積累，已有220多種工業產品的產量占據全球第一。此間舉行的寧波兩會上，寧波市市長裘東耀作政府工作報告列出的「國家級製造業單項冠軍數量居全國首位」，這一指標引發外界關注。

中新社報導，寧波市政協委員、寧波永新光學股份有限公司總經理毛磊表示，寧波有良好的製造業的基因，在100多年前，寧波人就做了多個「中國第一」，包括肥皂、火柴、儀表等。

「受國際形勢影響，諸多關鍵技術和關鍵零部件被『卡脖子』，激發了下游需求側需求。下游用戶被迫在中國國內尋找供應來源，主動與產業鏈上游夥伴一道解決『卡脖子』產品的國產替代。」毛磊建議，寧波以創建大陸國家製造業高質量發展試驗區為引領，對該市與「246」產業相關的企業和產品梳理，整理出寧波國產化替代的優勢產品，梳理出寧波市「百項拳頭產品計畫」，列入技改計畫綠色通道。

2020年寧波起草了「聚焦關鍵核心技術打造單項冠軍之城三年行動計畫（2020-2022）」，啟動打造製造業單項冠軍之城，當年新增大陸國家級製造業單項冠軍15個、專精特新「小巨人」企業50家。

裘東耀指出，寧波政府設定，「到2025年國家級製造業單項冠軍達到100家、專精特新『小巨人』企業達到200家」目標，對經濟高質量發展和應對複雜形勢具有重要戰略意義。