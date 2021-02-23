數位人民幣試點 網商銀行已加入

由螞蟻集團支持的網商銀行稱，網商銀行作為數位人民幣研發參與機構之一，將按照大陸央行（中國人民銀行）總體安排穩步推進試點測試工作。

據香港信報財經網報導，數位人民幣App中，選擇添加錢包的運營機構除大陸六大國有銀行外，目前網商銀行和微眾銀行均已位列其中，這兩家銀行的狀態為「即將開通」。

數位人民幣是一種電子支付手段，主要定位為M0，即流通中的現金；C端主要用於小額高頻零售場景，採用「央行—商業銀行」雙層運營模式。

數位人民幣定位為中國人民銀行向公眾提供的公共產品，不計付利息，不收取交易手續費。網商銀行和微眾銀行大股東均為互聯網巨頭，有望進入試點銀行行列備受關注。

分析人士指出，數位人民幣與銀行渠道建設不斷深化，未來必然會覆蓋至民營銀行。在大陸19家已經批覆設立的民營銀行中，微眾銀行和網商銀行資產規模和盈利能力居前，業務模式均為純線上，已經推出豐富的互聯網金融產品，覆蓋個人與小微企業兩大類。

數位人民幣合作銀行渠道建設去年就已經呈加速態勢。六大國有銀行具有技術和網點等「先天優勢」，在內部測試中直接接入。而數量眾多的城／農商行、農信社和村鎮銀行則有望通過系統清算平台曲線接入。

2020年9月，中國人民銀行數字貨幣研究所與城銀清算服務有限責任公司舉行戰略合作協議簽署儀式，雙方將在數位人民幣應用項目方面開展戰略合作。

在農村金融機構方面，2020年10月數研所與農信銀資金清算中心有限責任公司簽署戰略合作協議。農信銀中心將為農村信用社、農村商業銀行、村鎮銀行等中小銀行業金融機構提供數位人民幣互聯互通平台的「一點接入」新型聚合聯網服務，穩步推進數位人民幣在農村地區的研發及試點工作。